Kisan Credit Card: घर बैठे ले सकते हैं KCC योजना का लाभ और बढ़ा सकते हैं लिमिट, जानें आवेदन सहित पूरा प्रोसेस

Kisan Credit Card: किसानों की आर्थिक सहायता और आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार अनेकों योजनाएं संचालित कर रही है। इनमें किसान क्रेडिट कार्ड भी बेहतरीन योजना है जिसके जरिए किसानों को महज 4 प्रतिशत की सस्ती दरों पर लोन देती है। सरकार ने बैंकों के साथ मिलकर इसकी प्रक्रिया को और भी सरल कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड का मुख्य उद्देश्य खाद, बीज समेत कृषि कार्यों के लिए आसानी से लोन उपलब्ध कराना है। किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी बैंक में जा सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया बैंक में ही होगी।

Kisan Credit Card एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहां क्लिक करें

4 फीसदी होगी ब्याज दर

केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को 4 प्रतिशत पर लोन देती है। यह लोन किसानों को 9 फीसदी की दर पर मिलता है, जिस पर सरकार लोन चुकाने पर ब्याज में सब्सिडी देती है। लोन चुकाने के पश्चात 5 प्रतिशत की सब्सिडी किसान के खाते में डाल दी जाती है। यानी कि किसान को सिर्फ 4 फीसदी की दर से ब्याजा चुकाना पड़ता है।

अधिकतम कितना मिल सकता है लोन

लोन की गणना बैंक किसान के पास उपलब्ध जमीन के अनुसार की जाती है। किसान के पास लोन के लिए पर्याप्त जमीन होनी जरुरी है। जमीन पर लोन की गणना प्रति हेक्टयेर के अनुसार की जाती है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी बैंक में संपर्क कर सकते हैं।

बढ़ा सकते हैं लोन की लिमिट

किसानों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ी राहत दी है। अब कोई भी किसान , जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है वह अपनी लिमिट घर बैठे घटा या बढ़ा सकता है। देश के सबसे बड़ा कर्जदाता एसबीआई ने योनो कृषि पर किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा या KCC समीक्षा विकल्प नामक एक नई सुविधा शुरू की है। किसानों को अब अपने क्रेडिट कार्ड की सीमा में संशोधन हेतु आवेदन करने के लिए बैंक शाखा के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एसबीआई ने कहा है कि योनो कृषि पर केसीसी की समीक्षा का विकल्प किसानों को बिना किसी कागजी कार्रवाई के अपने घरों के आराम से सिर्फ चार क्लिक में ही आवेदन करने में मदद करेगा।

जरुरी दस्तावेज

1. Application form

2. Identity proof copy (Aadhar card, PAN card, Voter ID, Driver’s license, etc.)

3. Address proof

4. Land Documents

5.Passport size photo

6. Supporting documents such as Security PDC on request from the bank



How To Apply For Kisan Credit Card

–किसान क्रेडिट कार्ड के लिए सबसे पहले नजदीकी बैंक में जाना होगा। यहां बैंक में लोन शाखा में जाकर KCC के लिए अप्लाई करना होगा। आवेदन फॉर्म भरकर जरुरी दस्तावेज नत्थी करने होंगे। बैंक द्वारा लोन अप्रूवल के बाद अकाउंट में लोन की रकम आ जाती है। लोन अप्रूव होने में 7 दिन तक का समय भी लग सकता है।

ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई

सबसे पहले आप https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं। इस बेवसाइट में फॉर्मर टैब (Farmer Tab) के दाईं ओर डाउनलोड केसीसी फार्म ( download KCC Form) का विकल्प दिया गया है। यहां से फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंट करने के बाद इसे भरें। इसके बाद अपने पास के बैंक में यह फॉर्म भरकर जमा करें। कार्ड तैयार हो जाने पर बैंक आपको सूचित करेगा और कार्ड आपके पते पर भेज देगा।