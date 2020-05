Lockdown: Haircutting का देशी जुगाड़, बिना कैंची -ट्रिमर के काट सकते हैं बाल, देखें Video

नई दिल्ली। देश में कोरोना (Corona Virus) के बढ़ते प्रकोप के चलते सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) को बढ़ा दिया है। हालांकि ‘लॉकडाउन 4’ (Lockdown 4.0) में पब्लिक को थोड़ी बहुत छूट जरूर मिली है। लेकिन अब भी बहुत सी दुकानें बंद है।

इनमें से बार्बर शॉप (barber shop) भी है। नाई की दुकान बंद होने से लोग परेशान है। इसके चलते वे खुद ही अपने बढ़े हुए बालों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके चलते कईयों के बाल खराब हो गए हैं। लेकिन इनसब के बीच एक चाचा ने खुद के बाल काटने का गजब का जुगाड़ बताया है। जुगाड़ इतना जबर है कि खुद सैलून वाले भी हैरान है। सोशल मीडिया पर एक अंकल का देसी जुगाड़ खूब वायरल भी हो रहा है।

This is some next level jugaad 💇🏽‍♂️ pic.twitter.com/koNq5DildI