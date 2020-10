e-Aadhaar card: खो गया है आपका आधार कार्ड तो घर बैठे ऑनलाइन पाएं e-Aadhaar, जानें पूरा प्रोसेस

e-Aadhaar card: आधार कार्ड एक जरुरी और वैद्य फोटोयुक्त पहचान पत्र है जिससे व्यक्ति की रेटिना और फिंगरप्रिंट जुड़े होते हैं। आधार कार्ड सभी सरकारी कार्यों के लिए एक जरुरी दस्तावेज है। लगभग सभी सरकारी कार्यों में आधार की अनिवार्यता कर दी गई है। ऐसे में जब जरुरत के समय हमारा आधार कार्ड गम हो जाए या मिले नहीं तो क्या करना चाहिए। ऐसे समय में बिना किसी विलम्ब के ऑनलाइन e-Aadhaarनिकालने की सुविधा भी दी गई है। इस सुविधा के जरिए हम ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं।

Click Here For Download e-Aadhar

how to get duplicate e-Aadhaar card

आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://resident.uidai.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद मेनू बार में दिए गए My Aadhar में डाउनलोड आधार सेक्शन पर क्लिक करना होगा। आगे की टैब में Aadhaar Number, Enrolment ID (EID) और Virtual ID (VID) में से जो भी आपके पास में है वो दर्ज करनी होगी। I want a masked Aadhaar? पर टिक करना होगा। निचे दिया गया कैप्चा दर्ज करके सबमिट कर दें। यहां Sand OTP के जरिए रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी भेजी जाएगी। जिसे दर्ज करने पर आधार कार्ड सेव और प्रिंट का विकल्प दिया जाएगा। आधार कार्ड सेव का विकल्प चुनने पर पासवर्ड मांगे जाएंगे। पासवर्ड में आधार कार्ड पर अंकित व्यक्ति के नाम के 4 अक्षर और उसकी जन्म की सन भरनी होगी। जैसे mohit sharma का आधार कार्ड निकलना है, जिसकी जन्म तिथि 02-02-2002 है। ऐसे में इसका पासवर्ड होगा - MOHI2002

पासवर्ड दर्ज करने के साथ ही आधार कार्ड पीडीऍफ़ के रूप में ओपन होगा, जिसे डाउनलोड और प्रिंट ले सकते हैं।