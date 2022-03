क्या अधिक बिजली बिल से हैं परेशान? इन Tips को अपनाएं, AC चलाने के बाद भी कम आएगा बिल

अधिक बिजली बिल आने से हैं परेशान ? तो अपनाइए ये आसान टिप्स जिससेआपका बिजली बिल 50 फीसदी तक कम हो सकता है।

सर्दियों में कैसे भी आप अपनी बिजली का खर्च कम कर लेते हैं परंतु गर्मियों चाहकर भी कम नहीं हो पाता। अब गर्मियों का सीजन शरू हो रहा तो ऐसी, फ्रिज, कूलर और वाशिंग मशीन का इस्तेमाल बढ़ जाएगा और बिजली का बिल भी। इसका सीधा असर हमारी जेब पर भी पड़ता है पर आज हम आपको अनोखे टिप्स बताएंगे। ये टिप्स आप यदि फॉलो करेंगे तो आपका बिजली बिल 50 फीसदी तक कम हो सकता है। इसके लिए आपको अपनी सुविधा में कटौती भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो आसान से टिप्स है कौन से..

How to reduce electricity bill, follow these steps to reduce