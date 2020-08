Usain Bolt B'day : फैंस ने Usain Bolt को कुछ इस तरह से Wish किया Happy birthday

नई दिल्ली। आज कैरेबियाई स्प्रिंटर उसैन बोल्ट (Usain Bolt) का 34वां जन्मदिन है। आज ही के दिन 1986 के दिन जमैका में उनका जन्म हुआ। उसैन बोल्ट (Usain Bolt) को दुनिया के सबसे तेज धावक का दर्जा प्राप्त है। उसैन ने 100 मीटर, 200 मीटर और 4 ×100 मीटर में एक या दो बार नहीं, बल्कि 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है।

इसके अलावा साल 2008, 2012 और 2016 के ओलंपिक में उसैन बोल्ट ने 100 मीटर की रेस गोल्ड मेडल जीता था। मेडल के साथ बोल्ट ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। स्प्रिंटर उसैन बोल्ट (Sprinter usain bolt0 के जन्मदिन (Happy Birthday Usain Bolt ) पर उनके फैन उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं।

देखिए लोगों ने कैसे दी बधाई?

Its 34th Birthday of former world fastest sprinter and world record holder



Happy Birthday @usainbolt 🎂🍰🎉🎊#USAINBOLT pic.twitter.com/zKVV6C7d1e — Ritan Chakraborty (@2000_ritan) August 21, 2020

Ritan Chakraborty नाम के ट्वीटर यूजर ने लिखा- पूर्व विश्व के सबसे तेज धावक और विश्व रिकॉर्ड धारक का यह 34 वां जन्मदिन है..जन्मदिन की शुभकामनाएं

EXPRESS KHILLADI नाम के यूजर ने एक वीडियो शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

The first man in Olympic history to win both the 100 meter and 200 meter races in world record times, also the first man in history to set three world records in a single Olympic Games competition. Happy birthday #UsainBolt pic.twitter.com/p7oYDqfY81 — Biochemist🧬🧬 (@Akindahunsiolaw) August 21, 2020

BiochemistDNADNA नाम के यूजर ने लिखा- विश्व रिकॉर्ड समय में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ दोनों जीतने वाला ओलंपिक इतिहास का पहला आदमी, एकल ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता में तीन विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने वाला इतिहास का पहला आदमी। जन्मदिन की शुभकामनाएं..

#USAINBOLT

Happy Birthday 🎂🎉 to the lightning speed. Many more happy returns of the day. pic.twitter.com/qnUhFX7MtN — Immanuvel Dinakaran (@Imman_BJP) August 20, 2020

Immanuvel Dinakaran ने लिखा- हैप्पी बर्थडे बर्थडे केकपार्टी बिजली की गति से चलते हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ