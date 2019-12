हैदराबाद: आरोपियों के एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल, सोशल मीडिया पर लोगों का ऐसा है रिएक्शन

नई दिल्ली | हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर केस में दरिंदगी की हदे पार करने वाले चारों आरोपियों के एनकाउंटर के बाद जंहा एक तरफ पीड़िता के परिवार और लोगों को कुछ राहत मिली है। वहीं सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के रिस्पॉंस आ रहे हैं। बता दें कि दिशा केस के चारों आरोपी पुलिस रिमांड में थे और उन्हें गुरुवार देर रातNH-44 पर क्राइम सीन रिक्रिएट कराने के लिए ले जाया गया था। लेकिन पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश करते हुए घटनास्थल से भागने का प्रयास किया। जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में चारों आरोपियों को मार गिराया.

एनकाउंटर के बाद देश में जंहा लोगों में खुशी दिखाई दे रही है वहीं कुछ लोग गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एनकाउंटर की खबर के बाद दिशा के परिवारवालों ने तेलंगाना सरकार, पुलिस और उनके साथ खड़े लोगों का धन्यवाद किया है। वहीं निर्भया की मां ने भी एनकाउंटर पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही हुआ। मैं पिछले सात साल से न्याय का इंतजार कर रही हूं और कोर्ट के चक्कर लगा रही हूं।

Shocking. What have we become? What proof was there that these were real culprits? Do we have information on investigation and evidence which prove crime beyond doubt? They perhaps didn't even have a lawyer, didn't get a hearing. Killed in #Encounter and we are celebrating? — Sanjukta Basu (@sanjukta) December 6, 2019

आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए एक यूजर ने लिखा- मुझे लगता है कि ये एक सोच बनी हुई है। मुझे ऐसे आरोपियों से किसी भी तरह की कोई सहानुभूति नहीं है लेकिन ये न्याय का कोई तरीका नहीं है। तेलंगाना पुलिस आप पर शर्म है।

वहीं यूजर ने भी एनकाउंटर का विरोध करते हुए लिखा- मुझे इसके ट्रोल किया जाएगा लेकिन ये कोई न्याय नहीं है। हमने पुलिस को आरोपियों पर गोली चलाने की मांग नहीं की। हमने उस समाज की मांग की थी जिसमें महिलाएं सुरक्षित रह सके। ये एनकाउंटर कुछ लोगों को खुशी देगा लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं होगी।

I will be trolled for this but this is not exactly the justice. We did not ask for trigger happy cops. We asked for a social reform where women could live safely. This #Encounter would please and silence some people but it won't eradicate the problem — Tharoorism (@dr_farrago) December 6, 2019

एक यूजर ने खुशी जताते हुए लिखा- ये हम सब के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब कोई तारीख पर तारीख नहीं होगी। हैदराबाद पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया है। एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर को सलाम है।

It’s the Great news for all of us. No more Tarikh pe Tarikh.#hyderabadpolice has done a fantastic job 🙏.

Salute to this man V. C Sajjanar IPS. 👏 who has done this #Encounter. The real Hero of 1.3 billions people. #DishaCase pic.twitter.com/w0p59Ixo6u — JISHAN (@iamsrkJishan_) December 6, 2019

वहीं तहसीन पूनावाला ने लिखा- संसद के अंदर कुछ सांसद रेप आरोपियों की पब्लिक लिचिंग करने की मांग करते हैं और पुलिस एनकाउंटर कर देती है। व्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय पुलिस एनकाउंटर कर रही है। व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और हम कानूनविहीन देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।