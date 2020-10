लॉ स्टूडेंट का अनोखा कारनामा, चावल के 4042 दानों पर लिख डाली पूरी 'भगवद् गीता'

हममें से कई लोगों ने चावल के दाने पर नाम लिखवाए होंगे। यह काम करना बहुत कठिन होता है। चावल के दाने पर कुछ लिखे के लिए लम्बा अभ्यास की जरूरत पड़ती है। एक दाने पर लिखने के लिए सांसों पर कंट्रोल और फोकस की आवश्यता होती है। ऐसा कारनाम के लिए बंदे में टेलैंट भी होना जरूरी है। ऐसा कुछ हैदराबाद की लॉ स्टूडेंट (hyderabad law student ) सामागिरी स्वरिका (Ramagiri Swarika) ने कर दिखाया है। सामागिरी के कारनामे के लोग मुरीद हो गए है। लॉ स्टूडेंट ने 4042 चावल के दानों (written bhagavad gita on rice grains) पर पूरी भगवद् गीता लिख डाली है। इस महिला का कहना है कि वह देश की पहली माहिला माइक्रो आर्टिस्ट (micro artist) है।

तेलंगाना गवर्नर ने किया सम्मानित

हैदराबाद की लॉ स्टूडेंट का कहना है कि उन्होंने चावल के 4042 दानों पर भगवद गीता लिखी है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में उन्हें 150 घंटे का समय लगा है। माइक्रो आर्टिस्ट रामागिरी के अनुसार वह माइक्रो आर्ट बनाने के लिए अलग-अलग तरह की चीजों पर काम करती है। वह मिल्क आर्ट, पेपर कार्विंग आदि के अलावा तिल के बीजों पर भी ड्राइंग करती हैं। बीते दिनों उन्होंने हेयर स्ट्रैंड्स पर संविधान की प्रस्तावना लिखी थी, जिसके लिए उन्हें तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई साउंडराजन ने सम्मानित भी किया गया। रामागिरी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम के लिए पहचाने जाने के बाद, मैं अपनी कलाकृतियों को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर ले जाने के लिए तैयार हूं।

