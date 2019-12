हैदराबाद गैंगरेप: इस पुलिस कमिश्नर समेत हैदराबाद पुलिस की सोशल मीडिया पर हो रही है जमकर तारीफ, लोग बोले- ये चाहिए हमें...

नई दिल्ली: शुक्रवार सुबह अभी लोग ठीक से उठे भी नहीं थे कि खबर आई कि हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ पहले दरिंदगी और फिर हत्या करने वाले चारों आरोपियों को हैदराबाद पुलिस ने ढेर कर दिया। इसके बाद ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। पीड़िता के पिता और बहन ने पुलिस के इस एनकाउंटर की तारीफ की। वहीं अब सोशल मीडिया पर हैदराबाद पुलिस की भी जमकर तारीफ हो रही है।

You're a HERO sir... We need more police officers like you everywhere in our country...



Dil Khush krdiya yaar



"Say No More Mercy With Rapists"#Encounter pic.twitter.com/p3FlckgYQG — Dabangg Afzal (@iamafzal27) December 6, 2019

हैदराबाद एनकाउंटर: पुलिस वालों को शाबाशी, माफी या सजा? जानिए क्या कहता है कानून

इस एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर #Encounter #Hyderabadpolice #JusitcForDisha जैसे कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग इन हैशटैग के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही लोग एक पुलिस कमिश्नर की फोटो को भी काफी शेयर कर रहे हैं। दरअसल, इनका नाम है वीसी सज्जनार जो कि साइबराबाद मेट्रोपोलिटन पुलिस के पुलिस कमिश्नर हैं। इस एनकाउंटर के बाद लोग इनकी भी जमकर सराहना कर रहे हैं। सज्जनार की टीम ने ही रेप और हत्या के इन चारों आरोपियों का एनकाउंटर किया है।

Well done. It'll satisfy national outrage and also scare potential rapists to some extent



This case is fine but it shouldn't become a norm. Our police has the history of framing wrong people for vendetta too. Encounters should be done, but after super fasttrack court judgements. — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) December 6, 2019

Hydrabad police has encounter the all four rapists ... That what we need... That whatever is done... No more "tarikh pe tarikh"... Cause khakhi is here... #Encounter ... One salute for this real shimba...🙌👏 pic.twitter.com/KA7d8hHmxA — Rohit Garasiya (@rohit_garasiya) December 6, 2019

It’s the Great news for all of us. No more Tarikh pe Tarikh.#hyderabadpolice has done a fantastic job 🙏.

Salute to this man V. C Sajjanar IPS. 👏 who has done this #Encounter. The real Hero of 1.3 billions people. #DishaCase pic.twitter.com/w0p59Ixo6u — JISHAN (@iamsrkJishan_) December 6, 2019

2008: Warangal Acid attack perpetrators killed in an #Encounter

2019: Hyderabad #DishaCase perpetrators killed in an #Encounter



Name: VC Sajjanar

Job: Delivering Justice, one bullet at a time.#JusticeForDisha pic.twitter.com/81M3nqfNav — Jaswitha (@jaswitha_jassu) December 6, 2019

वहीं लोगों का कहना है कि जैसा हैदराबाद पुलिसवालों ने किया है। ठीक उसी तरह बाकी राज्यों की पुलिस को भी करना चाहिए। हालांकि, कई लोग इसे कानून व्यवस्था के लिए गलत भी बता रहे हैं। लेकिन वो तबका ज्यादा संख्या में है जो हैदराबाद पुलिस की तारीफ कर रहा है। एक यूजर ने लिखा दिल खुल कर दिया, तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा हैदराबाद पुलिस को सैल्यूट है।