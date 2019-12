हैदराबाद गैंगरेप मामले पर निकला सलमान खान का गुस्सा, कहां - 'ऐसे लोग इंसान के भेष में'.... ट्वीट हो गया वायरल

नई दिल्ली: हैदराबाद ( Hyderabad ) में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म से पूरा देश दुखी है। लोगों में आरोपियों के खिलाफ गुस्सा है। कहीं कैंडल मार्च निकल रहा है, तो कहीं जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक देश की बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी? इसी कड़ीं में सलमान खान का गुस्सा भी देखने को मिला है।

#JusticeForPriyankaReddy These r the worst kind of shaitans disguised in the human form! The pain, torture n death of innocent women like nirbhaya n Priyanka Reddy should now get us together n put an end to such shaitans who live among us, before any other innocent woman...(1/2)

हैदराबाद गैंगरेप केस मामले में चलता रहा 'तेरा केस-मेरा केस', नहीं होती ये छोटी सी गलती तो आज जिंदा होती महिला डॉक्टर

क्या कहा भाईजान ने...

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ( Salman Khan ) ने हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना की कड़ी निंदा की है। सलमान ने कहा कि ऐसे लोग इंसान के भेष में शैतान हैं। दरअसल, सलमान ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा 'ऐसे लोग इंसान के भेष में शैतान हैं। निर्भया और प्रियंका रेड्डी समेत वो मासूम महिलाएं, जो दर्द और हिंसा झेल रही हैं, उनके लिए हमें एकजुट होना होगा, ताकि ऐसे शैतानों पर रोक लगा सके। इससे पहले कि ऐसा किसी और महिला के साथ हो, हम सभी को मिलकर इस कुकर्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी। भगवान प्रियंका की आत्मा को शांति दें।'

Three horrific incidents in 24 hours!!



Time to stand together and time to set an example!! How many more times will the daughters of our country fall prey to the brutality of these evils in our society???



My heart goes out to the victims and their families 🙏 #JusticeForWomen