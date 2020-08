आवारा कुत्ते को Hyundai Showroom ने बनाया सेल्समैन, तोहफे में दिया घर और ID Card

नई दिल्ली।

कुत्ते ( Dogs ) को सबसे वफादार जानवर माना जाता है। किसी भी जानवर को इंसानों के काम सिखाने के लिए ट्रेनिंग ( Dog Training ) की जरूरत होती है। लेकिन, सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है, तब कुत्ता आवारा हो। लेकिन, ब्राजील ( Brazil ) से हैरान करने वाला मामला सामने आया है।

यहां हुंडई शोरूम ( Hyundai Showroom ) ने एक आवारा कुत्ते को सेल्समैन ( Dog as a Salesman ) और एंबेसडर के रूप में काम पर रखा गया है। पहले यह कुत्ता शोरूम के बाहर घूमता रहता था। लेकिन, अब इसे हुंडई शोरूम का सेल्समैन बना दिया गया है। इसका नाम टक्सन प्राइम रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, टक्सन, शोरूम के कर्मचारियों के साथ घुल मिल गया था। जिसके बाद शोरूम ने उसे गोद ले लिया।

मिला आई कार्ड और घर

टक्सन प्राइम को न केवल सेल्समैन बनाया गया है, साथ ही उसे अन्य कर्मचारियों की तरह आईडी कार्ड भी जारी किया गया है। इसके अलावा उसे घर भी दिया गया है। हुंडई ब्राजील ने सोशल मीडिया पर अपने नए कर्मचारी टक्सन प्राइम की फोटो पोस्ट की है। इसके साथ कैप्शन में लिखा है, हुंडई प्राइम डीलरशिप में सेल्स डॉग टक्सन प्राइम से मिलिए।

मिलिए नए सदस्य से

पोस्ट में आगे लिखा गया, 'यह नया सदस्य जिसकी उम्र करीब एक वर्ष है। इसका स्वागत हुंडई परिवार द्वारा किया गया है, यह पहले से ही शोरूम के कर्मचारियों के साथ मिल गया है। टक्सन का शोरूम के अंदर अपना एक केबिन और कुत्ता-घर भी है। यह डॉग सुनिश्चित करता है कि जब आप कार चलाने जा रहे हो तो सब कुछ ठीक-ठाक रहे।

A pooch always around the Hyundia showroom was adopted and stays at the showroom now. Such a nice story. Be kind. That’s all there is to be! pic.twitter.com/wHXpQAEWjw