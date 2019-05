IIT में पूछा गया महेंद्र सिंह धोनी पर सवाल, तेजी से वायरल हो रहा है इसका स्क्रीनशॉट

नई दिल्ली: आज महेंद्र सिंह धोनी ( Mahendra Singh Dhoni ) दुनिया भर में एक जाना पहचाना नाम हैं। क्रिकेट में कैसी भी परिस्थिति हो, महेंद्र सिंह धोनी हमेशा कूल रहते हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। आजकल आईपीएल का खुमार लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है लेकिन इस बीच ऐसी खबर आयी है जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी।

दरअसल इस समय आईपीएल की सबसे मजबूत टीम ‘ चेन्नई सुपर किंग्स ’ ( Chennai Super Kings ) है जिसके कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी और अब उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गयी है कि एग्जाम में उनके ऊपर सवाल पूछे जाने लगे हैं। आपको बता दें कि आईआईटी ( इंडियन इंस्टीटूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ) मद्रास के सेमेस्टर एग्जाम में महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर पूछा गया है। इसी सवाल का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यह सवाल आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर विग्नेश ने पूछा है। वो अपने छात्रों से धोनी के एक मैच का उदारण देते हुए पूछते हैं, ‘दिन-रात के मैचों में ओस अहम भूमिका निभाती है। आउटफील्ड में ज्यादा ओस, बॉल को गीला कर देती है जिसकी वजह से स्पिनरों के लिए गीली गेंद को पकड़ना और स्पिन करना मुश्किल हो जाता है। वहीं, तेज गेंदबाजों के लिए सटीक लेंग्थ पर गेंद करना भी चैलेजिंग हो जाता है।

आगे वो इसी सवाल में जोड़ते हैं कि ‘आईपीएल-2019’ के तहत 7 मई को ‘चेन्नई सुपर किंग्स’, चेपॉक स्टेडियम में क्वालीफायर मैच खेलेगी। 7 मई के मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक, चेन्नई में ह्यूमिडिटी 70% रहने की उम्मीद है। खेल की शुरुआत में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होगा, वहीं दूसरी पारी की शुरुआत में तापमान गिरकर 27 डिग्री हो सकता है। इस जानकारी के आधार पर यदि एमएस धोनी टॉस जीतते हैं, तो आप बल्लेबाजी या फील्डिंग में से उन्हें पहले क्या करने की सलाह देंगे।’

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ये स्क्रीनशॉट तेजी से शेयर किया जा रहा है। इस प्रश्न से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी हमारे देश में कितने पॉपुलर हैं। यह स्क्रीनशॉट तेजी से शेयर किया जा रहा है जिसे लोग पसंद करते हैं।

Shout out to Professor Vignesh at @iitmadras for making exams relevant to important, real-life issues!



Can anyone help @msdhoni and @ChennaiIPL make a decision before the toss tomorrow? (and show your workings 😜) pic.twitter.com/8fp7rGI5BG