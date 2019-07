फेक अलर्ट: क्या धोनी के आउट होने पर रोया था फोटोग्राफर, जानें सच्चाई

नई दिल्ली: वर्ल्ड कप 2019 ( World Cup 2019 ) के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद भारत विश्व कप से बाहर हो गया। इस मैच की हार की चर्चा से ज्यादा भारतीय विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी ( Mahendra Singh Dhoni ) के चर्चें सुर्खियों में हैं। दरअसल, सोशल मीडिया पर धोनी के आउट होने के बाद एक फोटोग्राफर की तस्वीरें काफी वायरल ( viral ) हो रही हैं। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या।

क्या है मामला

सोशल मीडिया ( social media ) पर एक फोटोग्राफर की फोटो से बना कोलाज शेयर किया जा रहा है। इस फोटो में कैमरामैन रो रहा है। इस फोटो के साथ दावा किया जा रहा है कि जब महेंद्र सिंह धोनी ( MS Dhoni ) सेमीफाइनल मैच में रन आउट हो गए। तब ये फोटोग्राफर रोने लगा। इस फोटो को लोग ट्विटर से लेकर फेसबुक ( Facebook ) तक अलग-अलग कैप्शन लिखकर शेयर कर रहे हैं। इन्हीं में से एक कैप्शन है 'ये फोटो हजार शब्दों के बराबर है और तस्वीर शब्दों से ज्यादा उंची आवाज में बोल रही है।' यही नहीं लोग इसी दावे के साथ इन फोटो को काफी शेयर कर रहे हैं।

Passionate. Emotional moment for an Iraqi photographer during the Round of 16 clash against 🇶🇦 ! #AsianCup2019 pic.twitter.com/KZoXsp1N4U