जिम मालिक ने फिटनेस उपकरणों से बनाया शिवलिंग, वायरल हुई फोटो

सोशल मीडिया में एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है, जिसे फिटनेस उपकरणों का यूज करते हुए बनाया गया है। इस फोटो को लोग अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर कर रहे हैं।

अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अलग-अलग तरह के वीडियो व फोटो वायरल होते रहते हैं। वायरल वीडियो और फोटोज लोगों के द्वारा खूब पसंद किए जाते हैं, जिसे लोग अपने कमेंट के साथ अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर करते हैं। इस बार हम जिस वायरल फोटो के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें जिम के मालिक ने डंबल और वेट प्लेट से अनोखा शिवलिंग बनाया है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं।

‘Immersed in bhakti’: This gym owner made a Shivling using fitness equipment