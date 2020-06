वुहान: Lockdown में बढ़ गया 278 किलो वजन, 10 लोगों ने पहुंचाया हॉस्पिटल, 9 दिनों 24 घंटे में हुआ सही

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus Outbreak) के चलते हुए लॉकडाउन (Lockdown) का असर लोगों के सेहत व शरीर में भी दिख रहा है। घर में लगातार बैठे रहने की वजह से लोगों में तेजी से मोटापा (How to avoid gaining weight during lockdown) बढ़ रहा है। वे बैठे-बैठे मोटाने के शिकार हो रहे हैं। घर में रहते हुए ज्यादातर लोगों का ध्यान बार-बार खाने पर जाता है। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या खाएं और किस मात्रा में खाएं। वैसे वजन बढ़ने की समस्या आम है। पर चीन में पांंच महीने के लॉकडाउन के दौरान वजन बढ़ने का एेसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। वजन बढ़ने का केस वाकई चौंका देने वाला है।

5 महीने में बढ़ा 100 किलो वजन

ये मामला चीन के 26 वर्षीय एक चीनी का है, जिसका वजन पांच महीने के लॉकडाउन के दौरान 100 किलोग्राम से ज्यादा बढ़ गया। उसे वुहान के सबसे मोटे शख्स का तमगा दिया गया है। उस शख्स की पहचान गोपनीय रखते हुए उसका नाम सिर्फ झोउ बताया गया है। बढ़ते वजन के चलते उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। झाउ एक सायबर कैफे में काम करते हैं। वह पहले ही बढ़ते वजन से परेशान थे लेकिन चीन में सख्ती से लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान वजन और तेजी से बढ़ता गया।

लॉकडाउन से पहले जी रहा था साधारण जीवन

जानकारी के मुताबिक चीन के वुहान में कोरोना वायरस के पहले झाउ साधारण सा जीवन जी रहा था। वह एक स्थानीय कैफे में काम करता था। वह अपना वजन लगातार जांचते रहते थे। मगर, वुहान में सख्त लॉकडाउन की वजह से झोउ बाहर नहीं निकल पाए और मोटापे के शिकार हो गए। उनकी हालत तब से ज्यादा खराब हो गई, जब झोउ ने अपना अधिकांश समय घर के अंदर बिताना शुरू कर दिया। वह अपनी कैलोरी बर्न नहीं कर पा रहे थे।

कुछ महीनों में ही वजन 278 हो गया

लॉकडाउन के चलते कुछ महीनो में उनका वजन 278 किलो तक पहुंच गया। 8 अप्रैल को जब चीन में लॉकडाउन हटाया गया तो झाउ अपने बढ़े हुए वजन के कारण चल-फिर नहीं पा रहे थे। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बढ़ते वजन की वजह से नहीं कर पा रहा था बात

वुहान युनिवर्सिटी के झॉन्गनेन हॉस्पिटल में झाउ का इलाज करने वाले डॉक्टर ने एक अंग्रेजी अखबार को बयान देते हुए बताया कि 31 मई को हमें मरीज की कॉल आई थी। झाउ का कहना था कि मुझे पिछले 48 घंटे से नींद नहीं आ रही। सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बमुश्किल ही बात कर पा रहा हूं। अगले ही दिन हेल्थ वर्करों की टीम उनके घर पहुंची थी।

10 लोग बेड खींचकर लाए अस्पताल

जानकारी के मुताबिक बढ़ते वजन के चलते झाउ को 6 सिक्योरिटी गार्ड और 4 हेल्थ वर्कर की मदद से बेड को खींचकर अस्पताल लाया गया। जांच के दौरान हार्ट फेल्योर और रेस्पिरेट्री डिसफंक्शन की बात सामने आई। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 9 दिनों तक 24 घंटे की देखभाल के बाद अब झाउ की स्थिति बेहतर हुई है।