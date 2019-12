शराब के नशे में धुत था ड्राइवर, बिना टायर के ही सड़क पर दौड़ा दी कार, पुलिस ने ऐसे उतारा नशा..

नई दिल्ली। शराब (alkohol)की घूंट मुंह में जाते ही दिमाग और शरीर पर बेहद अलग असर होने लगता है। मुंह में जाते ही शराब(alkohol) को कफ झिल्ली सोख लेती है। घूंट के साथ बाकी शराब सीधे छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत भी इसे सोखती है, फिर यह रक्त संचार तंत्र के जरिए लीवर तक पहुंचती है और इंसान बेसुध होने लगता है। बेसुध होने के बाद उल्टी सीधी हरकते करता है। लेकिन इस शराबी ने तो सारी हदे ही पार कर ड़ाली।

Our busy changeover was due to reports on M6 nb of a possible drink driver, driving with a tyre that had blown out and was swerving over the road. Cheshire patrols got the vehicle stopped without any collision under a rolling block. Driver arrested for positive breath test. pic.twitter.com/Wgou4nu3Xf

दरअसल, ब्रिटेन में एक व्यक्ति ने इतनी शराब पी ली थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वह बिना टायर के कार चला रहा है। गाड़ी की तस्वीर शेयर करते हुए पुलिस ने ट्विटर पर लिखा कि ड्राइवर ने गाड़ी का बीमा नहीं करवाया हुआ था न ही ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस था। पुलिस ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें देखा जा सकता है कि गाड़ी का आगे का एक पहिया गायब है।

Specials from #Rotherham found this Peugeot tonight and arrested its driver for an expired license, no insurance, leaving an RTC, not showing up to court (x2) and last but by no means least, for driving whilst so Incredibly Drunk he failed to realise he was missing a tyre 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/kF8yo7mfvs