India-China Standoff: इन नुकीले हथियारों के साथ भारतीय जवानों पर टूट पड़े थे चीनी सैनिक!

नई दिल्‍ली।

India-China Standoff Update: 15 जून रात को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी ( Galvan Valley ) में हुए खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान ( 20 Soldiers Martyred ) वीरगति को प्राप्त हो गए। जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच डिस-इंगेजमेंट प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों ( Indian Army ) पर हमला बोल दिया। इस हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया ( Social Media ) पर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि तस्वीर में दिख रहे नुकीले हथियारों ( Weapon ) से ही चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर हमला बोला था। हालांकि, इस हथियार को लेकर सेना की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

3 घंटे चला खूनी संघर्ष

इन हथियारों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन ने योजनाबद्ध तरीके से हमला किया है। इन सरियों पर लगी मोटी-मोटी कीलों को देखकर ही दिल दहल उठता है। ऐसे में जवानों पर बर्बरता से हमला बोला गया। 15 जून को बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों ने 16 बिहार के कमांडिंग अफसर और जवानों पर हमला बोल दिया। दोनों सेनाओं के बीच करीब 3 घंटे तक खूनी संघर्ष होता रहा। भारतीय जवानों ने भी चीन को करारा जवाब दिया। इस झड़प में चीन के 32 जवान मारे गए हैं। वहीं, यह संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि कई सैनिक अभी भी लापता हैं और कई गंभीर रूप से घायल हैं।

The nail-studded rods — captured by Indian soldiers from the Galwan Valley encounter site — with which Chinese soldiers attacked an Indian Army patrol and killed 20 Indian soldiers.



Such barbarism must be condemned. This is thuggery, not soldiering pic.twitter.com/nFcNpyPHCQ