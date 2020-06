India-China Standoff: सामने आया भारत-चीन सैनिकों के बीच झड़प का Video! देखें किस तरह हुई गर्मागर्मी

नई दिल्ली।

India-China Standoff: भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प का एक वायरल वीडियो ( Viral Video ) सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो भारत-चीन सैनिकों ( India China Dispute ) के बीच हुए खूनी संघर्ष का है। वीडियो में दोनों देशों के सैनिक झगड़ते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक सेना ( Indian Army ) की तरफ से वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस वीडियो को 15 जून का गलवान घाटी ( Galwan Valley ) का बताया जा रहा है। इस वीडियो में सैनिक मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 15 जून को ही गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत-चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे।

Indian Army Jawan seen asking the Chinese PLA soldier: ‘GolGuppe Khayega?’ 😅 pic.twitter.com/SqZaIi6hDY