कोरोना वायरस: दुनिया भर में हो रही है भारत की वाहवाही, अमरीकी राष्ट्रपति भी कर रहे हैं प्रशंसा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus)ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। चारो तरफ हाहाकार मचा हुआ। कोविड-19 के कारण विश्वभर में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। अस्पतालों में मरीज़ों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, स्टेडियम बंद हो रहे हैं।

यहां तक की सभी देशों की वित्तीय एवं आर्थिक गतिविधियों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दुनिया भर के करीब 190 देशों एवं क्षेत्रों में इस वायरस से 1,60,952 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इससे 23,31,099 लोग इससे संक्रमित हैं। इस बुरे दौर में भारत सबके लिए उम्मीद की एक किरण बन कर उभरा है।

दरअसल, कोरोना वायरस में हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्विन(hydroxychloroquine) दवा ने गजब का चमत्कार दिखाया है। ये दवा भारत में बनती है इसका उपयोग मलेरिया की बीमारी से निजात पाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये कोरोना के इलाज में भी मददगार साबित हो रही है।

UAE thanks India for facilitating first consignment of Hydroxychloroquine tablets

यहां तक की अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस दवाई को गेमचेंजर भी बताया है। भारत की यह दवाई दुनिया भर के कई देशों में भेजी गई है। साथ ही अभी कई देश इसकी मांग कर रहे हैं। भारत ने कुछ दिन पहले ही संयुक्त अरब अमीरात को 55 लाख टैबलेट भेजा था। जिसके बाद यूएई भारत को हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्विन भेजने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहा है।

Message from Ambassador



Poland thanks the Indian medical service for their work to stop the global pandemic.



पोलैंड - भरत भाई भाई !!!