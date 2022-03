इस शख्स ने 16 घंटे के अंदर कुछ ऐसा कर दिखाया, दुनियाभर में अब तक नहीं कर सका कोई

प्रतिभा के मामले भारतीय किसी से पीछे नहीं है। समय-समय पर अपने प्रतिभा का लोहा हम दुनियाभर में मनवाते रहते है। ऐसा ही एक कारनामा फिर हुआ है, जिसके अंजाम देने वाला भारतीय ही है। भारतीय शख्स ने महज 16 घंटे में कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसे अब तक दुनिया में किसी ने नहीं किया।

प्रतिभा की बात हो तो हम भारतीय किसी से कम नहीं हैं। फील्ड कोई भी भारतीयों ने अपने जौहर का जलवा पूरी दुनिया में बखूबी दिखाया है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। एक भारतीय शख्स ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे अब तक दुनिया में किसी ने नहीं किया है। दरअसल दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) ने दावा किया कि डीएमआरसी (DMRC) के एक कर्मचारी ने सभी मेट्रो स्टेशनों पर सबसे तेज समय में यात्रा करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness Book of World Records) बनाया है। इस बात का जानकारी खुद डीएमआरसी की ओर से साझा की गई है। डीएमआरसी ने इस शख्स की फोटो भी सर्टिफिकेट के साथ साझा की है।

Indian Man Did Something Amazing Within 16 Hours No One Has done Whole World