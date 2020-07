चंद रुपए की Lottery ने टीचर को बना दिया करोड़पति, इनाम में मिले इतने 7 करोड़ रुपये !

Gulf News के मुताबिक, खुशकिस्मत महिला का नाम मलाठी दास (Malathi Das) हैं। इन्होंने लगभग 1 मिलियन डॉलर की राशि जीती है। रिपोर्ट के मुताबिक कमलाठी लंबे समय से यूएई (United Arab Emirates) में रह रही है और अजमन में इंडियन हाई स्कूल (Indian High School in Ajman) की प्रिंसिपल है।

नई दिल्ली। कहा जाता है न कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के और यह कहावत सही साबित हुई है अरब में रहने वाली भारतीय मूल की शिक्षिका के लिए। जी हां इनके हाथ ऐसी चीज लगी है कि एक ही बार में मालामाल हो गए। दरअसल,कुछ दिनों पहले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 (Terminal 2 of Dubai International Airport) ने लकी ड्रॉ निकाला था। इस ऑनलाइन लकी ड्रॉ में कई लोग शामिल हुए थे। लेकिन इस ड्रॉ को जीता है एक भारतीय महिला(Indian teacher wins USD 1 mn) ने। ये दुबई के अजमन शहर (Ajman city of Dubai) में एक स्कूल की प्रिंसिपल (The principal) के तौर पर कार्य करती है।

Gulf News के मुताबिक, खुशकिस्मत महिला का नाम मलाठी दास (Malathi Das) हैं। इन्होंने लगभग 1 मिलियन डॉलर की राशि जीती है। रिपोर्ट के मुताबिक कमलाठी लंबे समय से यूएई (United Arab Emirates) में रह रही है और अजमन में इंडियन हाई स्कूल (Indian High School in Ajman) की प्रिंसिपल है। इतनी भारी रकम जीतने के बात वे बहुत खुश है। मीडिया से बात करते हुए दास ने बताया उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहींं थी कि वे इस लकी ड्रॉ को जीत सकती है लेकिन उनकी किस्मत में ये लिखा था।

दास (Malathi Das) के मुताबिक ये रकम इस समय उनके लिए किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं है। वह इस पैसे को अच्छे काम के लिए उपयोग करेंगी। उनका कहना है कि वह जिस स्कूल में प्रिंसिपल हैं उस स्कूल लिए भी कुछ पैसे खर्च करेंगी। खलीज टाइम्स (Khaleej Times) के मुताबिक साल 1999 के बाद से दास मिलियन डॉलर जीतने वाली 165वीं भारतीय नागरिक हैं। इससे पहले भारतीय मूल के व्यक्ति डिकसन कट्टीथारा अब्राहम ने पिछले महीने एक रफल ड्रॉ में 10 मिलियन दिरहम जीते थे।

बता दें इन दिनों जब कोरोना की वजह से लोगों की नौकरी जा रही है ऐसे में दास की इतनी बड़ी रकम जीतना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। United Arab Emirates में कोरोना (Corona) की बात करें तो यहां अब तक 55,573 मामले सामने आ चुके हैं। जिनमें से 335 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल वहीं हालात सुधर रहे हैं और लोग वापस अपने काम लौट रहे हैं।