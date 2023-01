Elon Musk ने पूछा - Instagram या Twitter, कौनसा है बेहतर?

Instagram vs. Twitter: ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने हाल ही में यूज़र्स से एक काफी दिलचस्प सवाल पूछा है। यह सवाल दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ा है।

Elon Musk: Instagram or Twitter, which is better?