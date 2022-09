इंस्टाग्राम हुआ डाउन, यूजर्स हुए परेशान, ट्विटर पर जमकर की शिकायत और ला दी मीम्स की बाढ़

इंस्टाग्राम डाउन होने की शिकायत लगभग सभी बडे़ शहरों से आ रही है। यूजर्स माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इसे लेकर शिकायत कर रहे हैं। वहीं, ट्वीटर पर #instagramdown ट्रेंडिंग में बना हुआ है। ये हैशटेग भारत में पहले स्थान पर ट्रेंडिंग में बना हुआ है। दूसरी तरफ, प्लेटफॉर्म के डाउन होने पर अभी तक Meta की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। मेटा, WhatsApp, इंस्टाग्राम और फेसबुक की पैरेंट कंपनी है।





Me opening Instagram and watching it crash two seconds after. #instagramdown pic.twitter.com/bTAXsASkL2— zǝɹıɯɐᴚ oɟןopoᴚ (@Dignan1) September 22, 2022

#instagramdown



Me calling my friend to check if Instagram is working... pic.twitter.com/oXtffOW4Oo— Hritik Hindustani 🇮🇳 (@the_hritik__07) September 22, 2022

me apologising to my internet after blaming it for instagram being down #instagramdown #instagramcrash pic.twitter.com/Zb64eWw7jn— Indian Tweets - Ankit (@indiantweets__2) September 22, 2022

People coming to Twitter to check whether Instagram is down again! #Instagramdown pic.twitter.com/pYTPuko1LC— Patel Meet (@mn_google) September 22, 2022