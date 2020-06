Yoga Day 2020: कहीं पानी के भीतर तो कहीं घोड़े पर सवार होकर लोगों ने किया योग, देखें PHOTOS

नई दिल्ली: दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) के बीच रविवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ( international Yoga day live ) मनाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग बनाए निरोग का संदेश देने के लिए इसका सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार किया जा रहा है। । इस बार आयोजन की थीम 'घर पर करें योग और परिवार के साथ करें योग' (Yoga at Home and Yoga with Family) रखी गई है।देखें देशभर में कैसे मनाया गया योग दिवस