लॉकडाउन में नहीं जा पा रही थी स्टेडियम तो छत को ही बना लिया फुटबॉल का मैदान, देखें वीडियो

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (social media) के दौर में रोजाना हजारों वीडियो वायरल (Video viral) होते हैं लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद मजा आ जाता है। एक ऐसा ही मजेदार वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। ये वीडियो एक लड़की का है जो छत पर फुटबॉल प्रैक्टिस कर रही है। लड़की की फुटबॉल स्किल्स इतनी शानदार है कि जो इसे देख रहा है बस देखता ही रह जा रहा है।

दरअसल, कोरोना की वजह से लोग घरों में बंद हैं। हर तरफ लॉकाडाउन लगा हुआ है। ऐसे में लोग अपने मनोरंजन के लिए तरह-तरह के तरीके अपना रहे हैं। इस लड़की ने भी भी कुछ ऐसा ही किया। वे अपने छत को ही फुटबॉल का मैदान समझ प्रैक्टिस करने लगी।

Iran: Football practice on the roof in the time of #coronavirus. pic.twitter.com/G5h2hddw5N