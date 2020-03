Coronavirus: क्या मच्छर, अखबार व फल-सब्जियों से भी फैल रहा कोरोना वायरस, जानिए क्या है सच्चाई

कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) के मुताबिक यह वायरस ( Coronavirus Spreads ) एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। यह एक व्यक्ति या पूरे समूह को चपेट में ले सकता है। इस बीच लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या ये वायरस मच्छर, अखबार, सब्जियों से भी फैल सकता है। इनको लेकर सोशल मीडिया ( Coronavirus Rumors ) पर कई तरह की बातें चल रही है। क्या है सच...

नई दिल्ली।

कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। इस वायरस ( COVID-19 ) से अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3,80,000 से ज्यादा लोग इस वायरस ( Coronavirus outbreak ) से संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) के मुताबिक यह वायरस ( Coronavirus Spreads ) एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। यह एक व्यक्ति या पूरे समूह को चपेट में ले सकता है। इस बीच लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या ये वायरस मच्छर, अखबार, सब्जियों से भी फैल सकता है इनको लेकर सोशल मीडिया ( Coronavirus Rumors ) पर कई तरह की बातें चल रही है। क्या है सच...

क्या मच्छर काटने से फैलता है कोरोना ? ( coronavirus virus Spread by mosquitos )

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि यह वायरस कोरोना संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तो उसके पास मौजूद लोगों के शरीर में इसके कीटाणु पहुंच जाते है। इसके अलावा लार के जरिए भी ये वायरस फैलता है। डब्ल्यूएचओ ने इस वायरस के मच्छर से फैलने की बातों को खारिज किया है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि यह वायरस मच्छरों ने नहीं फैलता।

क्या अखबार से फैलता है कोरोना ? ( Coronavirus Spread from Coronavirus )

इस दिनों अफवाह यह भी है कि अखबार को छूने से कोरोना वायरस फैलता है, लेकिन यह सच नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने स्पष्ट किया है कि ये कोरी अफवाह है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अखबार पर कोरोना का सर्वाइव करना आसान नहीं है। ऐसे में आपका अखबार पूरी तरह सुरक्षित है।

क्या फल—सब्जियों से फैलता है कोरोना ? ( Does Coronavirus Spread From Fruits and Vegetables )

जर्मन फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर रिस्क एसेसमेंट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि फल—सब्जियों से कोरोना वायरस फैल सकता है। क्योंकि, दुकान में रखी सब्जियों को कई लोगों के छूने से इस वायरस के फैलाव का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, रिसर्च में कहा गया कि फल—सब्जियों को धोने के बाद इसका खतरा नहीं रहता।