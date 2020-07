इटली (Italian village) के लोम्बार्डी प्रांत (Lombardy Province of Italy) में मौजूद है। इसका नाम मॉरटर्नो (Morterone) है। यहां पिछले 8 सालों से 28 लोग रहते थे। लेकिन रविवार को एक बच्चे का जन्म हुआ बच्चे के पैदा होते ही इस गांव की कुल आबादी 29 हो गई है।

नई दिल्ली। दुनियाभर में कई ऐसे देश हैं जहां कि जनसंख्या (Population) थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं एक ऐसा गांव भी है जहां की जनसंख्या (Population) पिछले 8 सालों से 28 थी। लेकिन हाल ही में यहां की आवादी में एक संख्या का इजाफा हुआ है। दरअसल, कुछ दिनों पहले ही इस गांव में एक लड़का पैदा ( baby born there in eight years.)हुआ है। इसके पैदा होन के बाद यहां की जनसंख्या 28 से बढ़कर 29 हो गई है।

कहां ये गांव?

दरअसल, ये गांव इटली के लोम्बार्डी प्रांत (Lombardy Province of Italy) में मौजूद है। इसका नाम मॉरटर्नो (Morterone) है। यहां पिछले 8 सालों से 28 लोग रहते थे। लेकिन रविवार को एक बच्चे का जन्म हुआ बच्चे के पैदा होते ही इस गांव की कुल आबादी 29 हो गई है।

काटा गया नीले रंग का रिबन

द गार्डियन (theguardian) की खबर के मुताबिक, बच्चे के जन्म के बाद से ही पूरे गांव में एक त्योहार जैसा माहौल है। गांववालों ने मिलकर बच्चे का नाम डेनिस रखा है। इतना ही नहीं डेनिस के माता-पिता ने गांव की परंपरा निभाते हुए डेनिस (Denis’s )के पेरेंट्स ने घर के दरवाजे पर नीले रंग का रिबन काटा। बता दें इस गांव की ये परंपरा कई सालों से चलती आ रही है। इसके तहत बेटा होने पर नीले रंग का रिबन और बेटी होने पर गुलाबी रंग रिबन लगाया जाता है। जन्म के बाद बच्चे के माता-पिता रिबन काटने के बाद ही घर में एंट्री करते हैं।

8 साल पैदा हुआ डेनिस

डेनिस की मां का नाम सारा (Corriere della Sera) ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि वेकोरोना के दौर में गर्भवती होना आसान नहीं था। इस समय ना तो आप कहीं बाहर निकल सकते हैं और ना ही अपनों से मिल सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरे देश में महामारी फैली है ऐसे में अस्पताल जाने में भी डर लग रहा था लेकिन भगवान सबका भला करता है। डेनिस (Denis) के आने से पूरे गांव के लोग खुश हैं। सारा ने बाताया डेनिस के पहले साल 2012 में गांव में एक लड़की का जन्म हुआ था।