कोरोना: बिना घरों से निकले ये लोग भर रहे हैं गरीबों का पेट, आप भी कर सकते हैं ऐसे मदद

नई दिल्ली। कोरोना वायरस(coronavirus) ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। 10 लाख से अधिक लोग इस वायरस के संक्रमण से ग्रसित हैं। वहीं 50 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से बचने के लिए ज्यादातर देशों ने लॉकडाउन (Lockdown) लगा दिया है। सरकार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। वहीं इस लॉकडाउन की वजह से ग़रीबों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ के पास तो लॉकडाउन होने के लिए घर भी नहीं है। ये लोग दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं। हालांकि, कुछ लोग इनकी मदद के लिए सामने भी आ रहे हैं।

हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें नेकदिल इंसान इन ग़रीबों की मदद कर रहे हैं। साथ ही वे सोशल डिस्टेन्सिंग की भी ख्याल रख रहे हैं। ताजा विडियो इटली से है, जहां लोग बिना घर से निकले बेघरों तक खाना पहुंचा रहे हैं।

