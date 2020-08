Janmashtami 2020: जन्माष्टमी में नहीं मनाया जाएगा दही हांडीं का त्योहार, कोरोनावायरस की वजह से लिया फैसला

नई दिल्ली। देशभर में कोरोवायरस ( Spread Coronavirus) तेजी से फैलता जा रहा है। अनलॉक हुए लॉकडाउन का असर यह है कि अब एक दिन में कई हज़ार नए केस आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात की है कि त्योहार पर इसका साफ (Coronavirus is impacting festivals) असर दिखाई देगा। ऐसे में हमेशा से धूमधाम से मनाई जाने वाली जन्माष्टमी ( janmashtami 2020 ) का रंग इस बार थोड़ा फीका नज़र आने वाला है। जिसकी जह है कोरोवायरस संक्रमण। जानकारी के मुताबिक बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में जन्माष्टमी महोत्सव में आयोजित होने वाला दही हांड़ी के सभी प्रोग्राम को रद्द ( Cancel Dahi Handi Festival ) करने का फैसला लिया है। सभी को आदेश दिए गए हैं कि घरों में रहकर ही यह त्योहार मनाया जाया।

दरअसल, हर साल जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी ही धूमधाम ( Every year Janmashtami, Dahi Handi is organized with great pomp ) से दही हांड़ी का आयोजन किया जाता है। जहां पर कई हज़ार लोग दाही हांड़ी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में दाही हांडी समन्वय समिति के बाला पडेलकर ( Bala Padelkar of Dahi Handi Coordination Committee ) का कहना है कि 'कोरोनावायरस की को देखते हुए इस साल जन्माष्टमी पर दाही हांड़ी का आयोजन नहीं करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि इस उत्सव में एक बड़ी संख्या में लोग इक्ट्ठे होते हैं। दाही हांड़ी फोड़ते हुए सभी एक-दूसरे के संर्पक में आते हैं। यदि इस बार भी ऐसा हुआ तो संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाएगा। इसलिए कमेटी ने यह निश्चित कर लिया है कि दही हाड़ी का उत्सव नहीं मनाया जाएगा।'

कोरोनावायरस ने जहां एक ओर त्योहारों के रंगों में भंग मिला दिया है। वहीं दूसरी ओर इसका सबसे बुरा असर दुकानदारों पर भी पड़ रहा है। ग्राहकों की कमी के चलते दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद करने के लिए मजबूर ( Shops are forced to close ) हो गए हैं। जन्माष्टमी के त्योहार पर सबसे ज्यादा नुकसान इस बार मिट्टी के बर्तन बनाने कुम्हारों पर पर ( Pottery makers are at a disadvantage ) पड़ा है। मुंबई में कई समय से मिट्टी के बर्तन बनाने वालों का एक समुदाय है। जो इस वक्त इस मुश्किल घड़ी से जूझ रहा है। देशभर में समारोह में ना मनाए जाने के कारण इनका आर्थिक रूप से काफी ( They are suffering financially ) नुकसान हो रहा है।

न्यूज़ वेबासाइड Mid-day.com के अनुसार कुम्हारवाड़ा में लगभग 550 कुम्हार परिवार ( There are about 550 potters living in Kumharwada ) रहते हैं और यह लोग अंग्रेजों के समय से यह काम कर रहे हैं। वह हर त्योहार पर मिट्टी के कई बर्तन बनाते हैं। फिर चाहे वह नवरात्रि ( Navratri Festival ) हो, दिवाली,जन्माष्टमी ( Janmashtami ) या फिर रमजान ( Ramzan ) का पर्व ही क्यों ना हो। वह कई तरह के मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, लेकिन आने वाला समय कुछ कुम्हार समाज के खतरनाक साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। वायरस का प्रकोप अब आने वाले बड़े त्योहारों पर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है।