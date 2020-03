जनता कर्फ्यू : कूड़ेवाले का जज्बा देख नम हुई लोगों की आंखे, वायरल हो रहा ताली बजाने का वीडियो

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर से देेशवासियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को ‘जनता कर्फ्यू’ (Janta Curfew) का आवाहन किया था। इसमें उन्होंने कोरोना से लड़ने वाले कर्मवीरों को सलाम करने के लिए ताली, थाली या शंख बजाने को कहा था। पीएम मोदी (Pm Narendra Modi) के मिशन को सफल बनाने के लिए जनता ने खूब जोश से हिस्सा लिया और उन्होंने जमकर तालियां बजाई। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिसने सबको इमोशनल कर दिया है।

दरअसल वायरल वीडियो मेंं एक गरीब कूड़ेवाला बीच सड़क पर कूड़े का थैला लिए हुए ताली बजाता दिखाई देता है। बुजुर्ग होने और दूसरी समस्याओं के होने के बावजूद वह भी देश के एक नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए दिखाई दिया। बुजुर्ग की इस कर्तव्यनिष्ठा को सिद्धार्थ शर्मा नाम के व्यक्ति ने अपने मोबाइल पर वीडियो के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। जिसे उन्होंने अपने सोशल हैंडल पर 22 मार्च की शाम को शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया।

I don't have words to express how I feel. #JanataCurfew #5baje5minute pic.twitter.com/Dvz2tQqcm2