जानिए जनता को कैसा लगा PM मोदी का ‘जनता कर्फ्यू’ आइडिया?

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) के आतंक से पूरी दुनिया सहमी हुई है। रोजाना इस वायरस संक्रमण के हजारों मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक 7000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना अब 142 से अधिक देशों में पहुंच चुका है। भारत में कोरोना (Coronavirus) से लोग डरे हुए हैं। देश में भी इसके 170 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, इनमें से 4 की मौत भी हो चुकी है।

कोरोनावायरस की अनदेखी पड़ सकती है भारी, बेहद तेजी से फैलती है यह महामारी

देश में कोरोना (Coronavirus) की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री (Prime Minister Narendra Modi) ने गुरुवार को देश को संबोधित किया। उन्होंने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू (Janta curfew) लगाने की अपील की। यह जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू होगा।

PM ने कहा कि इस 14 घंटे के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर न निकले। शाम 5 बजे अपने-अपने घरों में से ही ताली बजाकर, थाली बजाकर, घंटी बजाकर एकदूसरे का आभार जताएं और इस वायरस से लड़ने के लिए एकजुटता दिखाएं।

जानिए कैसे 103 साल की दादी ने Corona Virus को मात

पीएम मोदी के ‘जनता कर्फ्यू’ के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शनआ रहे हैं। लोग # jantacurfew के साथ अपनी बात कह रहे हैं।

देखिए ‘जनता कर्फ्यू’ पर क्या बोली जनता

good morning I'm practicing for Sunday please don't disturb me #jantacurfew pic.twitter.com/DlqncZn1m7 — Akshar (@AksharPathak) March 20, 2020

No one :

Corona virus on 22 march :#JantaCurfew pic.twitter.com/NA5ppYxP6W — Lalit Rajput🇮🇳 (@trollerboylalit) March 20, 2020

Prime minister: Please create awareness about #jantacurfew to atleast 10 people.



Memers: pic.twitter.com/J89Q9SWwq6 — Prasad Rajput (@Prasad__Rajput) March 19, 2020

You can continue even after Sunday.



Aakhir #JantaCurfew hai. Jab tak aapka man kare 😉 https://t.co/syNfRB3phS — Arun Bothra (@arunbothra) March 19, 2020

I, DHARM, a Responsible citizen of India pledge to follow #jantacurfew pic.twitter.com/thgfGpTmhk — dharm upadhyay (@dharmupadhyay) March 19, 2020