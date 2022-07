रहस्यमयी मंदिर! यहां आज भी रहते भगवान शिव, पत्थरों को छूते ही आती है डमरू की आवाज

jatoli shiv temple is know for miracle sound of damaru came from stone



देवभूमि हिमाचल में भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर हैं। सबका अपना-अपना महत्व है। आज आपको एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जहां पर पत्थरों को छूने से डमरू की आवाज सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि यह एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है।

नई दिल्ली Published: July 18, 2022 03:30:27 pm

अपने देश में कई ऐसे मंदिर है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। इनमें से कुछ रहस्यमयी और चमत्कारी है। आपने कई मंदिरों के बारे सुना होगा, आज आपको एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में बता रहे है जहां आज भी भगवान शिव बसते है। ये शिव धाम देखने में जितना खूबसूरत है यहां की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। सबसे खास बात यह है कि यहां पर पत्थर को थपथाने पर डमरू जैसी आवाज निकली है। यह अनोखा मंदिर देवभूमि हिमाचल में स्थित है। इस मंदिर को लेकर दावा किया जाता है कि यह एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यह हिमाचल के सोलन में जटोली शिव मंदिर स्थित है। आइए जानते इस रहस्यमयी मंदिर के बारे में।

jatoli shiv temple

