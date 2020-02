जेसबी का देसी जुगाड़ देख छूट जाएगी हंसी, वीडियो हो रहा वायरल

नई दिल्ली। जेसीबी (JCB Machine) का इस्तेमाल यूं तो खुदाई के लिए किया जाता है, लेकिन इंडिया के लोग जेसीबी को जुगाड़ की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। इसका जीता जागता नमूना सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो (Viral video) में देखने को मिला। जहां कुछ महिलाओं ने जेसीबी मशीन को पांवदान की तरह इस्तेमाल किया। इस देसी जुगाड़ को देख लोगों की हंसी नहीं रुक रही है।

ये वायरल वीडियो गुजरात (Viral Video) का बताया जा रहा है। मालूम हो कि एक ट्रक में काफी महिलाएं सवार थी। चूंकि उन्होंने साड़ी पहन रखी थी और ट्रक से जमीन की ऊंचाई काफी ज्यादा थी इसलिए उतरने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। ऐसे में वहां के लोगों ने मस्त जुगाड़ लगाया।

महिलाओं को उतरने में परेशानी न हो इसलिए ट्रक के पास जेसीबी मशीन को खड़ा किया गया। अब महिलाएं लाइन लगाकर बारी-बारी से जेसीबी के पांवदान पर खड़ी हो गईं। इस तरह वो आसानी से उतर आईं। जेसीबी मशीन का ऐसा मजेदार जुगाड़ देख हर कोई हैरान है। लोग सोशल मीडिया पर इसे लेकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं।

One of the many uses of a JCB...which Japanese and Americans still do not know till date ! @hvgoenka @anandmahindra pic.twitter.com/N9jmYqdp9v