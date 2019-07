JCB मशीन ने किया नागिन डांस! नहीं कर पाएंगे आंखों पर विश्वास

नई दिल्ली: आज के समय में सोशल मीडिया ( social media ) पर कुछ न कुछ वायरल होता रहता है। जैसे अभी बीते दिनों जेसीबी मशीन। ट्विटर ( Twitter ) पर #JCBKiKhudai ने जमकर धूम मचाई थी। हर जगह अलग-अलग कैप्शन के साथ जेसीबी के फोटो शेयर किए जा रहे थे। वहीं फिर से एक बार जेसीबी लौट आई है, लेकिन इस बार जेसीबी नागिन डांस करती हुई नजर आ रही है। जी, चौंकिए मत। ऐसा ही वीडियो वायरल ( viral ) हो रहा है।

thank you for not banning tiktok .#TikTok #ThursdayThoughtspic.twitter.com/W1Lf2hx1MA