टीचर ने बनाई स्पेशल क्लास, अनोखे जुगाड़ से पढ़ा रहे है 200 बच्चे

कोरोना काल के दौरान कई लोगों को हुनर निकल कर बाहर आया है। इस दौरान कई लोग देसी जुगाड़ से सभी को चकित कर रहे है। पिछले कई दिनों से एक के बाद नई-नई चीजें सामने आ रही है। अब झारखंड के एक स्कूल सुर्खियों में छाया हुआ है। स्कूल के टीचर ने इस महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए 200 बच्चों को पढ़ा रहे है। टीचर घरों की दीवारों पर ब्लैकबोर्ड पेंट कर पढ़ा रहे है। इसके साथ ही स्मार्टफोन से छात्र क्लास अटेंड कर रहे है। बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने झारखंड के एक सरकारी स्कूल की सराहना करते हुए ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है।

हर्ष गोयनका ने एक तस्वीर शेयर की है, जहां पर खुले में बच्चे पढ़ाई करते नजर आ रहे है। हर्ष ने लिखा, 'झारखंड के दुमका के डुमथर गांव के सरकारी स्कूल में, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यहां बच्चों के लिए ब्लेकबोर्ड लगा दिए गए हैं। टीचर्स लाउड स्पीकर के जरिए पाठ पढ़ाते हैं। इस स्पेशल क्लास में 200 बच्चे पढ़ाई करते हैं। हमारे अतुल्य भारत में अद्भुत पहल।'

In a village in Jharkhand, blackboards have been placed with social distancing where students write their lessons and the teacher uses a loudspeaker to teach them. 200 students are taught in this special class.

Amazing initiative in our incredible India! pic.twitter.com/OJH4JPRMkd