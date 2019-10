जियो ने बंद की फ्री कॉलिंग सेवा, लोगों ने कहा- 'आपने तो दिल ही तोड़ दिया'

नई दिल्ली। रिलायंस जियो ने 10 अक्तूबर से दूसरी किसी अन्य कंपनी के मोबाइल फोन करने पर छह पैसे प्रति मिनट के हिसाब चार्ज लगा दिया है। हालांकि, जियो से जियो पर फोन करने पर आपको कुछ भी नहीं देना होगा।कंपनी अब दूसरे नेटवर्क में कॉल करने के लिए 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के रिचार्ज वाउचर उपलब्ध कराए हैं। इन वाउचरों का इस्तेमाल करने पर जियो उपभोक्ता को कुछ आईयूसी मिनट मिलेंगे। जियो के इस नए नियम से लोग नाराज हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग भयंकर तरीके से जियो को ट्रोल कर रहे हैं। आइए पढ़वाते हैं लोगों ने क्या कहा।

दरअसल, Reliance Jio यूजर्स के लिए फ्री कॉल की सुविधा पर रोक लगा दिया है। हालंकि जियो चाहती है कि TRAI इंटरकनेक्ट चार्ज को जीरो कर दे. लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जिसके बाद जियो ने दूसरे मोबाइल नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए जियो यूजर्स को अब एडिशनल IUC टॉप अप करवाने के लिए कहा है।