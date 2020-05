नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर जारी है और ऐसे में लोग अपने घरों में कैद हैं। सड़कों पर जानवर खुले आम घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं लॉकाउन (Lockdown) में जहां एक तरफ लोगों को लोगों को काफी दिक्कत सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी तरफ नेचर में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है।

Kangchenjunga, the 3rd highest mountain in the world can be seen clearly from Siliguri now.

Shot by Dad from our home. pic.twitter.com/1YGCZ1Xc4M — Ashish Mundhra (@mundhrashish) April 29, 2020

दरअसल, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से इन दिनों दुनिया की तीसरी (The Third Highest Mountain Peak In The World) सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा (Kanchenjunga) साफ नजर आने लगी है। इसकी तस्वीरें कुछ स्थानीय लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है, जो वायरल हो रही है।

सिलीगुड़ी(Siliguri ) के लोगों का कहना है कि आज से पहले उन्होंने कभी भी इस तरह का नजारा नहीं देखा था। प्रदूषण की वजह से कंचनजंगा पर्वत कभी दिखाई नहीं दिया लेकिन इन दिनों एक शानदार सुबह से हमारी शुरुआत होती है।

Kangchenjunga is considered as abode of the Goddess,worshiped by the original inhabitant of Sikkim.

This divine mountain with its family of mountain Kumbakarna and Pandim present themself as Sleeping Buddha. pic.twitter.com/Pr7s7zuZel — Itishree (@Itishree001) April 28, 2020

एक यूजर ने सिलीगुड़ी की एक फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ अब सिलीगुड़ी से साफ देखा जा सकता है। ऐसे बहुत से लोगों ने इस बेहतरीन फोटो को सोशल मीडिया पर साझा किया है।