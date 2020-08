Pakistan में शख्स ने घर में पाल रखा है जिराफ, Video सामने आने बाद लोगों ने की सजा की मांग !

नई दिल्ली। आमतौर पर लोग घर में कुत्ता, बिल्ली, खरगोस जैसे जानवर पालत हैं लेकिन पाकिस्तान (Pakistan) में एक शख्स ने जिराफ पाल रखा है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कराची (Karachi of Pakistan) में एक शख्स ने अपने घर जिराफ पाल रखा है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया (social media) पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इस वीडियो को सबसे पहले Norbert almeida नाम के यूजर ने ट्वीटर पर साझा किया था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक जिराफ दीवार से बाहर झांक रहा है। इन दौरान वे अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा क्योंकि घर की छत थोड़ी छोटी है। वहीं वीडियो सामने के बाद लोग शख्स को सजा देने की मांग कर रहे हैं। लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि कैसे कोई जंगली जानवर को अपने घर में कैद करके रख सकता है।

Pakistan news channel Jio tv के मुताबिक ये मामला सिंध वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट कंजरवेटर (Sindh Wildlife Department Conservator) के पास पहुंच चुका है और जिराफ के मालिक की खोज शुरू हो चुकी है।

We live in a civil society that is governed by laws not by men. Civil society gives a civic sense that is all about having consideration for a fellow human being while living in a civilized society. On the complaints of our respected citizens @sindhwildlife team visited this 1/3 https://t.co/iQlhKzx4bC