पाकिस्तानीओं का दावा Karachi में देखा गया IAF जेट्स, पूरी रात खौफ में सोया शहर!

नई दिल्ली। पाकिस्तान (Pakistan) में कराची (Karachi) के पास बॉर्डर पर मंगलवार रात से ही कुछ हलचल हुई थी। कई लोगों ने दावा किया है कि आसमान से पूरी रात भारतीय लड़ाकू (IAF) विमानों की आवाज आती रही, जिसके बाद पूरे शहर की बिजली काट दी गई।

इसके बाद सोशल मीडिया में आज (जून 10, 2020) के सुबह#Karachi ट्रेंड करने लगा। पाकिस्तान के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि भारत ने एक बार फिर रात में कुछ बड़ा कर दिया। पाकिस्तान के कई ट्विटर यूजर्स ने दावा किया कि कराची में मंगलवार रात को पूरा अंधेरा हो गया और आसमान में सिर्फ लड़ाकू विमान ही घूम रहे थे।

पाकिस्तान के रहने वाले आदिल खान(Adil khan) नाम के शख्स ने ट्वीटर पर लिखा कि पूरे कराची में ब्लैकआउट कर दिया गया है। साथ ही उसने पाकिस्तान वायुसेना का हैशटैग भी लगाया। इसके कुछ देर बाद उसने फिर ट्वीट किया कि सब ठीक हो गया है।

पाकिस्तान में कुछ अन्य लोगों ने भी कराची के ऊपर से जेट के मँडराने की आवाज़ सुनी। लोगों ने लिखा कि हमें रात को ऐसा लगा कि मानों फिर एक बार भारत ने बालाकोट एयरस्ट्राइक के जैसा कुछ कर दिया है।

इसके अलावा पाकिस्तानी पत्रकार वज खान ने भी ट्वीट कर लिखा कि भारत और पाकिस्तान को सफाई देनी चाहिए कि क्या हो रहा है. क्योंकि कराची शहर में बहुत तरह की अफवाह फैल रही हैं जो लोगों में डर पैदा कर रही हैं।

Dear @IndiainPakistan, rumors are rife about Indian Air Force incursions into Pakistan-administered Kashmir and the Sindh-Rajasthan sector. Recommend you put out a statement to clarify. Also recommend that everybody chill and enjoy the week. — Waj Khan ✊🏾✊🏿 وجاہت خان (@WajSKhan) June 9, 2020

बनने लगे मीम!

भारत में लोगों ने पाकिस्तान को लेकर खुब मीम बनाए। सबसे ज्यादा मजाक ‘पाकिस्तान डिफेंस’ की उस ट्वीट का बना, जो उसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के एक दिन पहले किया था। उस ट्वीट में उसने पाकिस्तानी जेट की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि पाकिस्तानी जनता चैन की नींद सो सकती है क्योंकि पाक वायुसेना जाग रही है।

देखें मजेदार मीम