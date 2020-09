Karan Johar ने बच्चों पर लिखी किताब तो भड़क गए लोग, सोशल मीडिया पर किया खूब Troll

नई दिल्ली। करण जौहर (Karan Johar) ने अपने पिता के एक्सपीरियंस को सभी को बताने के लिए एक किताब लिखी है। करण के इस किताब नाम ‘द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव’ (The Big Thoughts Of Little Luv) है। इस किताब को उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों के साथ के अनुभव से प्रेरित होकर लिखी है।

Wanted to share something exciting! My first picture book for kids ! #thebigthoughtsoflittleLUV ! Coming soon! Thank you @mrsfunnybones for introducing me to the wonderful @Chikisarkar @juggernautbooks pic.twitter.com/QkZdYzCcEL — Karan Johar (@karanjohar) September 1, 2020

करण ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि “मैं आप सभी के साथ कुछ विशेष साझा करना चाहता हूं… मेरी किताब ‘द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव’(The Big Thoughts Of Little Luv) जल्द ही आ रही है। लेकिन इस घोषणा के बाद वे लोगों के निशाने पर आ गए। करण के इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

You Boycott the Sushant!



Now the people are Boycotting your children's!



You are a product of nepotism, that's y you always choose nepotism over real talent.



But now people are awaken, your bad Karma will be face by ur children's.



Shame on you! — Mrunalini Kishor Bharote (@bharote_kishor) September 1, 2020

Mrunalini Kishor Bharote नाम से यूजर ने लिखा, ‘तुमने सुशांत को बायकॉट किया। अब लोग आपके बच्चों को बॉयकॉट करेंगे। तुम खुद नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं, इसलिए आपने रियल टैलेंट को छोड़कर हमेशा नेपोटिज्म का चयन किया है। शर्म आनी चाहिए।'

Aap plz ab apni family smbhaliye desh k bcho ko brbaad krke apne bcho ko kya hi sikhaoge u will have all ur deeds back to u — Anshu Sharma (@anshusharma575) September 1, 2020

Anshu Sharma नाम के एक यूजर ने लिखा कि 'आप प्लीज अपनी फैमिली को संभालिए। देश को बर्बाद करके अपने बच्चों को क्या ही सिखाओगे।'

No we don't want to see — Proud Indian #JusticeForSushant ❤ (@ImTheOn45151061) September 1, 2020

Proud Indian #JusticeForSushant नाम के पज ने लिखा- 'नहीं हम देखना नहीं चाहते।'