Karnataka के जंगल में टहलता दिखा Black Panther, Photo देख लोगों को याद आया 'बघीरा'

नई दिल्ली। साल 2018 में एक फिल्म आई थी। नाम था Mowgli: Legend of the Jungle । ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आई थी। फिल्म में मोगली के साथ शेर खान (Sher Khan), रक्षा, अकेला, बलू नाम के किरदार थे। इनके अलावा फिल्म में एक और किरदार था बघीरा (bagheera) । बघीरा असल में एक ब्लैक पैंथर(black panther) था जिसका किरदार लोगों को खूब पसंद आया था।

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ब्लैक पैंथर (black panther) की फोटो वायरल हुई, जिसे देखने के बाद लोगों को बघीरा (bagheera) की याद ताजी हो गई।

ब्लैक पैंथर की इस तस्वीर को नेचर, वाइल्डलाइफ और ट्रैवल से जुड़ी फोटो शेयर करने वाले ट्विटर अकाउंट @earth से साझा किया गया है। जिसके कैप्शन में लिखा है कि 'कर्नाटक के काबिनी जंगलों में घूमता हुआ ब्लैक पैंथर'

ब्लैक पैंथर ( Black Panther ) की यह तस्वीर सोशल मीडिया ( Social Media ) पर काफी तेजी से वायरल हो रही है साथ ही लोग तरह-तरह के कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा, जंगल बुक का 'बघीरा' वापस आ गया है।

सोशल मीडिया पर शेयर होने के कुछ घंटे के अंदर ही यह फोटो वायरल ( Viral ) हो गई। इस फोटो को अब तक 2.4 लाख से ज्यादा लाइक्स ( Likes ) और 57 हजार से ऊपर रिट्वीट मिल चुके हैं। वहीं कई लोग इस पर तरह-तरह के और मजेदार कमेंट कर रहे हैं।

A black panther roaming in the jungles of Kabini, India. pic.twitter.com/UT8zodvv0m — Earth (@earth) July 4, 2020

इस तस्वीर को वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर शाज जंग ने क्लिक किया था। इस तस्शावीर के वायरल होने के बाद शाज ने ट्वीटर पर बताया कि ये तस्वीर उन्होंने क्लिक की है। फोटोग्राफर शाज जंग ने खुद क्रेडिट देने के लिए कहा, फिर कई ट्विटर अकाउंट ने उन्हें क्रेडिट दिया। शाज जंग NetGeoFilm में डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं। इसके अलावा वो काबिनी में लग्जरी सफारी कैंप भी चलाते हैं।

“Everybody knew Bagheera, and nobody cared to cross his path.”

- Rudyard Kipling, The Jungle Book

❤️ #MowgliTales https://t.co/JB9yOTFVJy — Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) July 5, 2020

A great glimpse of Goa's rich wildlife. Black Panther camera trapped at Patiem Beat of Netravali Wildlife Sanctuary. pic.twitter.com/p7IVuHDLP1 — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) May 6, 2020

बता दें इससे पहले Lockdown के दौरान साउथ गोवा (Goa) से एक ब्लैक पैंथर की तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर को गोवा के मुख्यमंत्री (Chief Minister) प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) ने अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल से पोस्ट किया था।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा था कि नेत्रावली वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी (Netravali Wildlife Sanctuary) साउथ गोवा (Goa) से एक ब्लैक पैंथर की खूबसूरत फोटो कैमरा में कैद हुई है।