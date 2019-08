Viral Video: कश्मीरी युवक की पीएम मोदी से गुहार, खोली जाए शराब की दुकान

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( jammu Kashmir ) से धारा 370 को खत्म कर दिया गया है। 370 को लेकर कश्मीर ? में कोई हिंसा ना हो इसके लिए चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। इस बीच सोशल मीडिया पर कश्मीरी युवक का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में युवक पीएम मोदी से अनोखी मांग करता दिख रहा है। उनसे पीएम से शराब की दुकान ( Kashmiri man demands liquor shop ) खोलने की अपील की है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक जमीन पर बैठा है। वह पीएम मोदी से अपील करते हुए कहता है- यहां सड़कें भी बन गईं, स्कूल और कॉलेज भी खुल गए। लेकिन अनंतनाग ( Anantnag ) में एक भी वाइन शॉप नहीं खुली। यहां शराब की दुकान ( Wine shop ) खुलनी चाहिए।

हम जैसे लड़कों को शराब खरीदने के लिए श्रीनगर जाना पड़ता है। आने-जाने में 200 से 300 रुपए का खर्च आता है। ये हमारे साथ नाइंसाफी है।

मैं मोदी जी से अपील करता हूं की वह अनंतनाग में एक वाइन शॉप खोलें। ताकि यहां के लड़कों को शराब खरीदने में सुविधा हो।

युवक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल ( viral video ) हो रहा है। इस वीडियो पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं।

कश्मीरी युवक के वीडियो को कुछ ही घंटो में कई लोगों ने शेयर किया है।

वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- जो लोग घाटी में रहने वाले कश्मीरियों के नाम पर छाती पीट रहे हैं। उन्हें यह सुनना चाहिए।'

All those who are breast beating on behalf of the Valley Kashmiris, need to hear this out. A direct appeal to @narendramodi ji. pic.twitter.com/MLvZvYsWXk