केरल टूरिज्म की शेयर की गई बीफ डिश पर मचा बवाल, केरल सरकार बोली- 'खानपान का धर्म से कोई नाता नहीं'

नई दिल्ली। मकर संक्रांति ( Makar Sakranti ) के मौके पर केरल ( Kerala ) के पर्यटन विभाग ( Kerala Tourism ) के जरिए किए गए ‘बीफ' वाले ट्वीट पर अब विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले को तूल पकड़ता देख माकपा नीत एलडीएफ सरकार ने शुक्रवार को अपनी तरफ से सफाई पेश की।

सरकार ने कहा कि उनका मकसद किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था। इस पहले पर्यटन मंत्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन ने केरल के व्यंजन ‘बीफ उलरतियातु' ( Beef Ularthiyathu ) पर पर्यटन विभाग के ट्वीट की आलोचना करने वालों को आड़े हाथों लिया था।

केरल पर्यटन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक बीफ रेसेपी ( Beef Recipe ) को प्रमोट करने के बाद से उपजे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पर्यटन मंत्री कडकम्पल्ली सुरेंद्रन ने कहा कि यह बेवजह का विवाद है। जिसे सांप्रदायिक कट्टरपंथी तूल दे रहे है।

पर्यटन मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि इस दक्षिणी राज्य में खानपान का धर्म से कोई लेनादेना नहीं है। पर्यटन विभाग ने अपने एक ट्वीट में लिखा , ‘‘खुशबूदार मसालों, नारियल के टुकड़ों और कड़ी पत्ते के साथ धीमी आंच पर भूने गये बीफ के नर्म टुकड़े। मसालों की धरती केरल से शानदार डिश, बीफ उलरतियातु की रेसिपी।

इस मसले पर सुरेंद्रन पहले ही कह चुके है कि केरल आने वाले पर्यटक पोर्क, बीफ, मछली जैसे सभी व्यंजनों को पसंद करते है। ऐसे में आज जो भी हो रहा है यह कट्टरपंथियों की साजिश है। वहीं केरल पर्यटन के बीफ रेसेपी के ट्वीट के वायरल होने पर ट्विटर पर कई यूजर्स ने बीफ रेसेपी को प्रमोट करने की जरूरत पर सवाल उठाए थे।

Tender chunks of beef, slow-roasted with aromatic spices, coconut pieces, and curry leaves. A recipe for the most classic dish, Beef Ularthiyathu, the stuff of legends, from the land of spices, Kerala: https://t.co/d7dbgWmlBw pic.twitter.com/aI1Y9vEXJm