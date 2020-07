टपरी पर चाय बेचने वाले ने गजब तरीके से बनाई कोल्ड कॉफी, IAS ने कहा नहीं देखा ऐसा स्टायल

नई दिल्ली। वैसे तो कॉफी कई तरह की आती हैं। इसे बनाने का तरीका भी अलग-अलग है। पिछले कुछ दिनों से डलगॉना कॉफी (Dalgona Coffee) लोगों का ध्यान काफी खींच रही थी। मगर इन दिनों सोशल मीडिया पर कोल्ड कॉफी बनाने का अनोखा वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है। जिसमें टपरी पर एक चाय बेचने वाले शख्स ने अपना कमाल दिखाया है। उसके इस जुदा अंदाज को देख IAS अधिकारी भी इंप्रेस हो गए। तभी उन्होंने इसका वीडियो शेयर किया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैंं।

वायरल Viral Video में चाय वाला जब अंदाज में कोल्ड कॉफी (Cold Coffee) बनाता हुआ नजर आता है। शख्स चीनी के पानी में कॉफी मिलाता है, फिर दूध की थैली को काटता है और दूर की धार गिलास में डालता है। जिस तरह चाय वाला कोल्ड कॉफी बनाता है उसे देखकर आईएएस अधिकारी अवनीश शरण (Awanish Sharan) दंग रह जाते हैं। वे इस अनोखे वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं, 'केरल के चाय स्टॉल वाले ने गजब का करतब दिखाया। क्या तरीका है कोल्ड कॉफी बनाने का। मैंने कभी इस तरह की कोल्ड कॉफी बनते नहीं देखा है।'

In Kerala tea stalls are capable of doing this.

What a way to make a Cold Coffee. You have never seen Cold Coffee being made this way.👇👌👍

VC: SM pic.twitter.com/4iV1M9HLYT