सिखों ने इराकियों को बांटी कुरान शरीफ, वजह जान आप हैरान रह जाएंगे

नई दिल्ली: पंजाबी धर्म में देखा गया है कि इस धर्म के लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं। गुरुद्वारों में लंगर लगाकर या किन्हीं अन्य तरीकों से लोगों की मदद करते हैं। ऐसी ही एक संस्था है खालसा एड इंटरनेशनल। ये संस्था दुनिया में असहाय, गरीब, रिफ्यूजी समेत कई लोगों की मदद करती है। उनकी जरूरतों का सामान उन तक पहुंचाती है। ऐसा ही एक ट्वीट ( tweet ) काफी शेयर किया जा रहा है जिसमें संस्था के लोग लोगों की मदद कर रहे हैं।

दरअसल, इस वीडियो ( video ) को खाला एड इंडरनेशनल ने अपने ट्विटर ( Twitter ) अकाउंट से शेयर किया। इस वीडियो में एक सिख कर्मचारी इराक ( iraq ) के मोसुल के पास कुरान शरीफ की पांच कॉपियां कैंप के मैनेजर को गिफ्ट कर रहा है। संस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं के मुताबिक वो पहले यहां के लोगों को इफ्तारी की चीजें दे रहे थे। लेकिन तभी रिफ्यूजी कैंप के मैनेजर ने उनसे कुरान शरीफ को लेकर कहा। ऐसे में शाम के समय संस्था ने यहां के लोगों को कुरान गिफ्ट की।

This week our team delivered 5 copies of the holy book #Quran and pray mats to a camp near #Mosul, #Iraq as per the request of the camp manager where we also distributed food packs for the month of #Ramadan2019 #Iftar pic.twitter.com/eV5YveAx8A