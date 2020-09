मां ने बेटे को दिया ऐसा गिफ्ट कि छलक पड़े बच्चे के आंसू, देखें वीडियो

नई दिल्ली। आए दिन सोशल मीडिया (Social Media) पर कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है। लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद आपके भी आंखों में भी आंसू छलक जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि बच्चा अपने हाथ में पिल्ला लेकर रोता नजर आ रहा है।

पहले वीडियो देख लें

He’s always wanted a puppy and this is his reaction when his mum brings one home 😍❤️ pic.twitter.com/7abViU4RF6