कोरोना के चलते नहीं हो पाई 8 साल की बच्ची की बर्थडे पार्टी, फिर लोगों ने जो किया वो कमाल है

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) का दंश पूरी दुनिया झेल रही है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सभी देश लॉकडाउन है। लोग अपने ही घरों में कैद है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जिसे देखने के बाद आप के चेहरे पर भी मुस्कान जरूर आ जाएगी।

ये वीडियो एक 8 साल की बच्ची का है। बच्ची का नाम सोफी है जो ब्रिटेन की रहने वाली है। सोफी का कल बर्थ डे था। उसने काफी कुछ सोचा था । वे अपना बर्थ डे पर जोरदार पार्टी करना चाहती था। लेकिन कोरोना की वजह से सब टल गया और वे उदास हो गई।

Today in the UK, 8-year old Sophie was bummed because her birthday party was called-off due to the coronavirus crisis.



When she stepped outside this morning, her entire street did this.



Sophie broke down in tears.



Humanity.🌎❤️ pic.twitter.com/Byiq0qXrgp