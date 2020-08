बच्चे ने छड़ी की मदद से बना दिया शानदार Music, Video देख मंत्रमुग्ध हुए लोग !

नई दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो धूम मचा रहा है। इस वायरल वीडियो में एक बच्चा अपनी ड्रमिंग स्किल्स (Drumming Skills) दिखाता नजर आ रहा है। लेकिन खास बात ये है कि बच्चा दो डंड़ों की मदद से म्यूज़िक बना रहा है।

पहले वीडियो देख लें..

He just has it in him! pic.twitter.com/4NEQRCrPAq