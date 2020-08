Kozhikode Plane Crash: जानें कैसे रनवे पर हो गए विमान के दो टुकड़े ? ASI ने बताया आंखों देखा हाल

Kozhikode Plane Crash: केरल ( Kerala ) में दर्दनाक हादसे से हाहाकार मच गया है। केरल के कोझिकोड विमान हादसे (Kozhikode Plane Crash ) में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से 20 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बारिश और छोटा रनवे होने के चलते विमान फिसलकर खाई में जा गिरा। इस दुर्घटना के समय एयरपोर्ट पर तैनात CISF के SSI अजित सिंह (Ajit Singh) ने बताया कि ये हादसा कैसे हुआ?

SSI अजित ने बताया ने बताया शाम को तकरीबन 7.30 बज रहे थे। मैं अपने तीसरे राउंड के लिए जा रहा था। अभी मैं इमरजेंसी फायर गेट पर पहुंचा ही था तभी मैंने देखा कि ऊपर से एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) की एक फ्लाइट डिस्बैलेंस (Flight disbalance) होकर नीचे पैरामीटर रोड की तरफ नीचे गिर रहा है। इस वक्त वहां मेरे साथ SSI मंगल सिंह भी मौजूद थे हम दोनों वहां बात कर रहे थे। लेकिन फ्लाइट (Flight) को नीचे पैरामीटर रोड की तरफ नीचे गिरता देख मैने तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फोर्म किया लेकिन मेरे फोन करने तक विमान नीचे गिर चुका था।

Central Industrial Security Force's ASI Ajeet Singh, an eye witness to #KozhikodePlaneCrash, narrates the incident.



Says, "I saw the Air India Express flight falling down towards the parameter road." pic.twitter.com/kKdQYujrl4