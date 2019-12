केआरके ने किया बिग बॉस-13 के विजेता का नाम घोषित, कहा- असीम नहीं सिद्धार्थ होंगे विनर

नई दिल्ली: टीवी पर वैसे तो कई शो और सीरियल आते हैं, जो लोगों के दिलों में खासी जगह बना चुके हैं। लेकिन बात जब 'बिग बॉस' ( Bigg Boss ) की होती है, तो लोगों की दीवानगी काफी बढ़ जाती है। बिग बॉस की टीआरपी बताती है कि लोग इस शो को कितना पसंद करते हैं। वहीं इस शो का विजेता कौन होगा? इसको लेकर लोगों के दिलों में एक अलग ही इच्छा जन्म ले रही है। लेकिन इन सबके बीच बिग बॉस-13 का विजेता कौन होगा। इसके बार में बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट ने खुलासा किया है।

क्या है खुलासा

ये बात किसी से छुपी नहीं कि इन दिनों बिग बॉस के घर में काफी ज्यादा गरमा-गरमी चल रही है। घर के अंदर कंटेस्टेंट शांति से कम और लड़ाई या बहस के द्वारा ज्यादा बातें कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट केआरके ( KRK ) ने बिग बॉस के मेकर्स के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल, केआरके का कहना है कि असीम को ज्यादा वोट मिलने के बावजूद भी शो के मेकर्स सिद्धार्थ शुक्ला को ही इस सीजन का विनर बनाएंगे। मतलब उनका कहना है कि वोट तो असीम रियाज को ज्यादा मिलेंगे, लेकिन मेकर्स सिद्धार्थ शुक्ला को जिताएंगे।

Survey result:- 62 thousand plus people have voted within 10 hours to confirm that #AsimRiaz should win #BiggBoss13! But thanks to @ColorsTV head #Manisha that #SidharthShukla will become the winner. #BB13 @EndemolShineIND #RemoveManishaSharma! https://t.co/bES3kjRtfu