दुनिया का सबसे मंहगा Guitar, कीमत 60 लाख डॉलर !

नई दिल्ली। कुछ दिनों पहले देश के सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput )ने आत्महत्या कर ली थी। सुशांत (Sushant Singh Rajput )अपनी करियर की बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी अपने जीवन का अंत करने का फैसला किया। हालांकि कई लोगों का कहना है कि उनसे कई फिल्में छिन ली गई थी जिसके चलते उन्होंने ये भयावह कदम उठा लिया।

लेकिन अभी तक उनके आत्महत्या करने की ठोस वजह का खुलासा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि करियर की बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी अपने जीवन का अंत करने वाले सुशांत जैसे और भी कई सितारे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम अमेरिकी गायक कर्ट कोबेन (American singer Kurt Cobain)का है।

27 साल की उम्र में कोबेन (Kurt Cobain) ने अपनी सुसाइड कर लिया था। अपनी मौत के कुछ 5महीने पहले 18 नवंबर 1993 को कर्ट कोबेन ने MTV के एक लाइव प्रोग्राम में परफॉर्मेंस दिया था।

उनका इस परफॉर्मेंस का वीडियो अब भी Youtube पर पड़ा है। इस वीडियो को अब तक 30 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इतना ही नहीं, 1996 में इसे ग्रैमी अवार्ड भी मिला। हालांकि तब कोबेन इस दुनिया में नहीं थे।

